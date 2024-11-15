周興哲（Eric）日前在墨爾本站演唱會百忙中，為新單曲〈想念你想我〉抽出時間至海邊出外景，拍攝一鏡到底的「深情版」MV，沒想到取景時突然變天，不僅急速降溫還刮起大風，體感溫趨近零度，周興哲見大家衣著單薄，立刻將外景作業要拍攝的宣傳服全拿出來，讓導演團隊及公司同事穿上，貼心舉動令大家感動不已。

周興哲分享創作這首歌的靈感，來自於某天突然想到「想念是放手的副作用」，當下腦中立刻充滿音符，欲罷不能地寫下了旋律。Eric感性說：「我們用不成熟的愛製造了痛苦，卻又在這些疼痛之中變得成熟。」但還好可以想念，緩衝生命中因各種悔憾與頓悟而造成的不適感。

周興哲在墨爾本海邊拍攝新歌〈想念你想我〉MV。（星空飛騰提供）

為了這首主力單曲，周興哲親自前往墨爾本美麗的海岸線拍攝MV，捕捉靜謐且浪漫的氛圍，讓歌曲中的思念之情，得以更加生動地呈現。周興哲說：「這首歌寫的是一種很真實的情感，無論是相隔遠距離還是身邊的陪伴，愛情中的那份『想念』永遠不會消失。」