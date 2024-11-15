資深藝人、中華演藝總工會前理事長康凱(本名陳桓浩)，遭前女友、現任台北演藝工會理事長曹雨婷指控，「將名下4千萬豪宅租給對方當辦公室，沒想到至今欠55萬房租」，法院最新民事判決出爐。曹雨婷、康凱分別接受《中時新聞網》各自表達立場、火藥味十足。

獨/歌后開撕舊愛！控康凱「欠4千萬豪宅租金」 本人秀證據反擊

據民事判決書內容指出，康凱於109年8月到112年年底，以每月1萬5千元的租金，和曹雨婷承租復興北路的辦公室做為演藝總工會使用，而40個月的房租60萬，分別在110年分成5次，每月1萬元繳納，目前仍欠55萬元，加上委請律師費13萬，共計68萬。

曹雨婷近日拿到判決書，康凱仍欠她55萬租金。（記者游定剛拍攝）

曹雨婷表示雙方租賃關係，「一切走正常合法程序，但康凱賴帳多年，欠錢還錢天經地義」。康凱提出質疑，「曹雨婷是時任秘書長、也是房東，這不是很怪嗎？」他更怒問「沒合約房租怎麼產生？而月租1萬5千元，付了5個月共5萬元，我及理事會卻未被通知」。

康凱控曹雨婷租賃合約造假，近日已提告她偽造文書。（記者游定剛拍攝）

曹雨婷先前透過委任律師寄兩次存證信函，皆未獲得回應。康凱說明，「我出國可提出證明，民事函是律師傳給我，目前有20天上訴緩衝期，我會再提出」。

民事判決書指出，康凱還欠曹雨婷55萬房租未還。（讀者提供）

對於租賃合約提出質疑，康凱怒斥，「我從來沒拿到合約，且封面及內文修改過，甲乙雙方未確實簽章；立約人甲乙雙方的簽字怎麼會同一人？這份合約根本造假」。另外，康凱近日分別提告曹雨婷涉嫌偽造文書，及她的委任律師顏名澤偽造文書暨違反律師法。

曹雨婷(圖左)和康凱分別受訪隔空交戰、火藥味十足。(記者游定剛拍攝)

昔日舊愛如今對簿公堂，外界認為反目成仇？曹雨婷澄清，「我們不存在愛情問題，公歸公、私歸私，親兄弟明算帳」。康凱也說，「彼此沒有愛恨，但她對我有愛和恨，甚至現在恨我死才會做這些事」。

曹雨婷喊話康凱，「請把房租還給我，大事化小、小事化無，你逃不掉也不要耍賴，更別想去上訴」。康凱則說，「凡事多積點陰德，不然將來報應妳要去承受的」。過往兩人愛得甜蜜，如今房租糾紛、合約疑雲風暴，恐怕才正要開始。