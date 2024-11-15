番路鄉農會推展咖啡產值，咖啡獲評鑑肯定。（番路鄉農會提供／廖素慧嘉縣傳真）

2024年台灣國際茶業博覽會與台灣國際咖啡展15日在台北南港展覽館揭幕，番路鄉農會帶著阿里山特色創新茶、咖啡參展，是嘉義縣唯一參展的農會，吸引人潮參觀，農會總幹事趙幸芳說，茶品都有「產銷履歷」驗證，確保茶葉的質量。

番路鄉農會表示，番路鄉茶農及咖啡農在今年全國各項競賽的成績表現亮眼，「機採茶菁技術競賽」獲得季軍、「產銷履歷茶分類分級評鑑賽」獲得1席特選、2席精選、2席優選，2024第一屆台灣咖啡分類分級（TCAGs）評鑑賽獲得9席精選、1席優選。

農會與農友開發多款阿里山特色茶品及創新產品，此次展品包括阿里山蜜香紅茶及青心烏龍口味茶燒米果、阿里山茶雪酪、阿里山茶雪糕、阿里山茶拌麵，還有森林系冰品「茶果子冰淇淋」。

農會表示，這些新開發產品能體驗到茶葉的多層次風味，增添了趣味和新鮮感，還有強調健康價值的柿葉茶、阿里山有機玫瑰花茶，及具高山特色的紅烏龍茶葉和金萱茶葉，此外，也展示榮獲「2024年國產茶及咖啡好禮徵選」十大飲享禮之一的「茶韻米果禮盒」。

農會總幹事趙幸芳表示，阿里山因氣候條件孕育出青心烏龍、金萱、蜜香紅茶等多種風味醇厚的高山茶，通過「產銷履歷」驗證，確保茶葉的質量，並以環保包裝及親民價格滿足消費者需求，透過這次展覽，希望將番路鄉的優質農特產品介紹給國內外消費者。