大陸貴州省黔西南州興義市某社區近日發生一起電梯重大故障事故。一名7歲男童獨自搭乘電梯回家時，電梯在11樓突然卡住，隨後竟失控往上沖至28樓頂層，導致男童全身多處骨折，震驚全社區。

根據了解，事故發生於11月2日晚間7時許，男童獨自搭乘社區的電梯準備返家，不料電梯在11樓短暫停頓後急速上升，直至28樓頂樓才停住。男童母親事後回憶，「當時電梯裡突然斷電，漆黑一片，孩子被困在裡面嚇壞了。」

這場意外引發整棟大樓強烈震動，巨大的聲響甚至傳遍鄰近社區。一位住戶驚呼：「當時我家窗戶震得咣咣響，我還以為是地震！」男童母親更心有餘悸地表示：「原以為讓孩子下樓拿個飲料沒事，沒想到會發生這麼嚴重的事故。」

男童在頂樓被救出後緊急送醫，經診斷發現其枕骨和頸椎骨折，胸椎更是多處骨折，傷勢嚴重。

事發後，社區物業已提供電梯監控畫面給當地市場監督管理局。目前，興義市市監局及黔西南州市監局已成立專案小組展開深入調查。物業表示將全力配合調查，但事故原因尚未有明確結論。

針對此次事故，市監局相關人員指出，該局特種設備股已接手處理，但調查進展仍需時間。物業方面強調，將根據調查結果追究相關責任，並著手加強電梯日常檢修，以避免類似事故再度發生。

這起事件在社區引發強烈關注，不少住戶對電梯的維護管理表示擔憂。有專家指出，電梯沖頂事故雖為罕見，但一旦發生，後果不堪設想。物業和業主應共同承擔責任，定期檢修電梯，並完善應急處置措施，才能保障住戶的安全。

目前此案仍在調查中，相關部門表示將加速調查進度，並對事故原因進行全面公佈，還原真相，給社會一個交代。