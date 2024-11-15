一代巨星劉文正擁有俊俏外表，唱過《三月裡的小雨》、《阿美阿美》等經典歌曲，在7、80年代瘋迷全台。不過他於1991年突然引退，許多粉絲仍懷念他。而製作劉文正引退前最後一場演唱會的資深製作人郭鶴鳴訪問透露，「他引退前早有跡可循」，兩人合作互動曝光。

獨/劉文正消失演藝圈33年！王牌製作人揭「引退內幕」

縱橫演藝圈幕後製作超過50年郭鶴鳴向《中時新聞網》表示，「劉文正對音樂表演的堅持，節目流程親力親為，不過他個性古怪，不愛和不熟悉的人交涉，我是被他特別指定的製作人」。

資深製作人郭鶴名製作劉文正引退前最後一場演唱會。（記者游定剛拍攝）

事實上，劉文正在演藝顛峰之際，早有引退的念頭，郭鶴鳴當年和劉文正接洽演唱會事宜時，「他就表明『不願意再做了』，但當年為了帶還是新人的飛鷹三姝出來，才又和我合作」。

劉文正俊俏外表當年瘋迷全台。（資料照）

後來和劉文正合作的演唱會順利演出完，中南部業者爭相邀約，但劉文正堅持「做完最後一場就不再做了」，不久後便離開台灣，從此消失在演藝圈。郭鶴鳴憶起劉文正當年這番話，「原本不在意沒想到是真的」。

劉文正行蹤至今成謎。（資料照）

劉文正引退多年真實近況沒人知道，然而2023年卻被資深經紀人夏玉順傳出烏龍死訊，即便親友駁斥至今仍有流言。郭鶴鳴卻不以為然，「一切都是假消息，至今沒人聯絡得到他，但也不會想再去打擾」。