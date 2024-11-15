特殊需求學生於就醫時，常遭遇不易掛號或需通車勞頓等困境，對此基隆市長謝國樑指示教育處，首度邀請專業眼科、牙科醫師及驗光師前進校園為特需學生進行專業健檢服務，副市長邱佩琳15日特別前往國立基隆特殊教育學校陪著孩子們一起體驗，並感謝學校及社團協助，讓小朋友得到更好的照顧。

邱佩琳今日上午前往國立基隆特殊教育學校主持特需學生健康檢查的開幕儀式，並頒發感謝狀給協助辦理這項活動的醫生、學校及社團等，由於部分特教學生在接受檢查過程情緒激動，邱佩琳也在旁親切地為小朋友們打氣，鼓勵大家勇敢接受檢查。

基隆市政府15日首度邀請專業眼科、牙科醫師及驗光師前進校園為特需學生進行各項專業健檢服務，減輕家長照護壓力。基隆市副市長邱佩琳陪同學生體驗健檢。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府15日首度邀請專業眼科、牙科醫師及驗光師前進校園為特需學生進行各項專業健檢服務，減輕家長照護壓力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府15日首度邀請專業眼科、牙科醫師及驗光師前進校園為特需學生進行各項專業健檢服務，減輕家長照護壓力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑指出，為了加強特教行政及教學的品質，市府針對特殊教育輔導團設置要點進行調整，從教學與行政層面提供學校更完善的特教支持，以照護特殊需求學生健康需求及家長不易掛號困境，並減少學生舟車勞頓，一連兩天在國立特教學校辦理針對特殊需求學生的校園口腔及視力健檢服務。

基市府教育處代理處長徐嬿立表示，基隆設有集中式特教班學校共11校，包含國中3校及國小8校，113學年度共有117名學生，在七堵國小、國立特教學校、國際獅子會300A5區視力照護網委員會及本市驗光生公會的協助下，為特殊需求學生進行專業眼科健檢服務。

徐嬿立指出，健檢包含視力檢查、眼壓檢查、裂隙燈檢查、眼底鏡檢查、裸視驗光、度數驗光並提供免費配鏡服務；此外，本市牙醫師公會醫師為學生進行口腔檢查及施做全口塗氟服務，現場並提供骨密度檢測儀供檢測使用。

七堵國小楊姓家長表示，市府能規畫提供集中式特教班特殊需求學生在校園中接受專業健康檢查，對於家長來說實質的幫助很大，也感謝教育處能邀集各單位醫師共襄協助，期許教育處能持續照護特殊需求學生及減輕家長照護之需求。

教育處表示，將持續強化普通班的初級介入課程及輔導，並在次級服務中提供特教與學習扶助，確保能為學生提供有效且彈性的支持，提升特殊教育服務質量。