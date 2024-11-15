第6屆海洋文化淡水古蹟全國學生攝影競賽頒獎典禮於15日在新北市立淡水古蹟博物館「滬尾小學校禮堂」隆重舉行，吸引全國各地學生、家長及攝影愛好者齊聚一堂，欣賞得獎作品並見證新生代攝影人才的亮眼表現。本次競賽由教育部指導，新北市立淡水古蹟博物館與台北海洋科技大學共同主辦，並結合滬尾藝文休閒園區及十銓科技，旨在透過學生創作推廣海洋文化與古蹟保育，深化對文化傳承的認識與重視。

本屆比賽以「海洋文化」與「淡水古蹟」為主題，分為古蹟、人文及風景3大組別，共有超過113位高中職及大專學生參賽。得獎作品經由職業攝影師及在地專家評審，展現學生們對於光影、構圖的細膩運用，生動捕捉台灣豐富的歷史與自然風貌。頒獎典禮中，金、銀、銅及優選獎項一一揭曉，並設有靜態展示區，讓得獎作品與民眾近距離互動，從多角度感受影像藝術的價值。

古蹟組第一名 張瀚升同學 - 錯空對話。（淡水古蹟博物館提供）

人文組第一名 邱楷哲 - 餘暉下的約定。（淡水古蹟博物館提供）

淡水古蹟博物館館長蔡美治致詞時強調：「海洋文化與古蹟是台灣珍貴的資源，透過年輕一代的紀錄，能喚起更多人對文化資產的重視。」台北海洋科技大學教務長王聖文則指出，此次競賽不僅提升學生藝術素養，也增強他們對自然與文化的尊重，期望未來能透過更多元活動延續這份文化熱忱。

值得注意的是，本次競賽吸引不少學生挑戰構圖與光影運用的極限。例如古蹟組金獎得主張瀚升以《錯空對話》，透過創新視角與故事性畫面脫穎而出；人文組金獎得主邱楷哲則以《餘暉下的約定》呈現淡水海岸的溫暖情懷，深受評審青睞。