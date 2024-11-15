前海軍艦長黃征輝。（資料照片）

據報導，美軍來台灣看國軍官兵射擊66火箭彈時，但看著看著就哭了！海軍前艦長黃征輝則回憶，他親身經歷，曾擔任美軍的記者在台灣看到一樣東西當場哭出來。

陸軍八軍團一三七旅步一營首批一年期義務役於11月6日進行紅隼火箭彈射擊鑑測「基地戰力鑑測」，根據《風傳媒》報導，軍方人士透露，美軍曾來台灣看我40名官兵射擊66火箭彈時，但看著看著就哭了！

海軍前艦長黃征輝15日在《新聞大白話》回憶，他親身經歷，曾擔任美軍的記者在台灣看到一樣東西當場哭出來。

黃征輝披露，他以前剛從海軍官校畢業，被分發到在南陽艦服役。紐約時報一位大記者來台灣採訪，軍方就派人帶他來船上看看。

黃征輝驚訝表示，這位紐約時報記者發現，他自己於二戰時擔任初級軍官所服役的軍艦，就是南陽艦，當初睡覺的地方「就是我坐的位置」，黃征輝補充，這位記者看到那個位置的時候，當場流淚！

我國海軍的第一艘南陽軍艦原為美國Gleaves 級驅逐艦，編號DD-431 ，1959年移交我國海軍，命名南陽軍艦，編號DD-17，隸屬驅逐艦隊第十一戰隊，民國62年因裝備老舊，不符海戰需求奉令除役。

我國海軍第二艘南陽軍艦，原為美海軍Allen M.Sumner級驅逐艦，編號DD-760，由美國舊金山伯利恆鋼鐵公司建造，1944年9月30日完工成軍。民國63年美國將該艦售予我國，64年6月23日正式成軍，沿用原南陽軍艦艦名及編號。民國67年，該艦納編敦睦支隊，71年完成「武進一號」系統改裝，使該艦具備現代化三度空間作戰能力，民國89年1月16日除役。