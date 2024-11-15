聖誕節腳步近了，亞洲跨境設計購物平台Pinkoi主辦的Pinkoi Design Fest即日起到11月17日在華山文創園區東2館打造沉浸式聖誕市集。今年以萬織聖誕樹、匯聚超過萬個設計品、萬人交換禮物的「3萬」進行策展，並策劃2個獨家聯名快閃，包含Moomin與SOU•SOU聯名圖案的全台唯一快閃店，特別的是，萬人交換禮物匯集了全場設計師準備的禮物，最大獎為北投老爺酒店一泊一食住宿券。

Pinkoi共同創辦人暨執行長顏君庭表示，「聖誕節在近年更是一個送禮、交換禮物的好時間。今年Pinkoi透過數據發現聖誕節3大消費趨勢，就是『怪、速、準』，主題式的交換禮物成為大家的心頭好，除了經典天使、惡魔、綠色、紅色等交換主題，今年搞怪、獵奇等怪主題也從關鍵字搜尋發現需求提升。」在速度上，相較往年聖誕禮物的趨勢從「雙11」後才會慢慢浮現，今年則提早從10月底就開始出現。至於價格區間，品牌要精準鎖定在500元、1000元的熱門交換禮物區間才能吸引買家目光。

Moomin x SOU•SOU全台唯一快閃店就在Pinkoi Design Fest，限量商品包括「數字」木製收納盒、「十數」錢包、擴香禮盒等。（Pinkoi提供）

「萬織聖誕樹」式由藝術家廖浩哲及編織藝術家王詩捷共同創作的倒聖誕樹。（Pinkoi提供）

今年Pinkoi與草字頭聯合策展，進入會場前需要經過氛圍廊道，透過昏暗的燈光放大五感，隱約還可以感受到森林和薑餅屋的聖誕氣息，穿過廊道後，映入眼簾的是串起市集氛圍、高度超過5米的「萬織聖誕樹」，聖誕樹由藝術家廖浩哲及編織藝術家王詩捷共同創作，運用細緻的編織技巧打造具有藝術氛圍的裝置，超過90個特製風鈴定還會發出優美的聖誕鈴聲。事實上，聖誕樹不是萬條織帶構成，「萬」只是藝術家策展的概念。