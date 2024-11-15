金山警分局識詐宣導團隊14日受邀至法鼓山文理學院，展開詐騙防範宣導活動。（金山警分局提供）

為響應新北市長侯友宜與警局長廖訓誠推動的「百工百業反詐運動」，金山警分局識詐宣導團隊於11月14日受邀至法鼓山文理學院，展開一場深入淺出的詐騙防範宣導活動，提升校內教職員及學生的防詐意識。

法鼓山文理學院，作為國內佛教四大名山之一的教育機構，在新北市近日推動的反詐倡議中展現積極合作態度。此次宣導，金山警分局透過真實案例改編的「購物詐騙」小故事，結合刑事局製作的防詐短片，生動揭露詐騙手法，讓學生在沉浸式的教學中掌握防範技巧。

特別針對校內外籍學生，宣導現場設有外事警察提供翻譯與法律知識解說，協助語言及制度陌生的學生更清晰地了解防詐資訊。活動結束後，多位外籍學生向校內教官反映，過去曾遭遇類似詐騙經歷，並希望獲得更即時的警察協助。校方表示，計劃與金山警分局建立即時聯繫平台，確保學生遇到疑似詐騙案件時，能迅速轉介警方調查。

金山警分局強調，防詐騙不僅是警方的責任，更需要全民參與。他們期望透過與教育機構、企業及社區的密切合作，打造更全面的反詐防護網。對於外籍人士，警方也提供專屬外語服務，確保每位在地居民都能掌握最新的政府防詐政策，遠離詐騙威脅。