新台幣終場收在32.466元、升8分，終止連四日收黑，市場激情淡化，總成交量縮至13.895億美元。合計整周新台幣重貶3.51角，周線收下連二黑，且11月以來已貶值近4.35角之多。

匯銀主管表示，受美國大選影響，川普勝選後市場持續進行「川普交易」，新台幣隨主要幣別崩跌，本周匯價一路崩到底，周四下午更摜破32.6元價位，創下三個月來波段新低，但周五匯價反彈，頗有止血效果。

匯銀主管觀察，新台幣開盤雖偏貶，但交易氛圍已可看出變化，包括外資從前幾天瘋狂匯出，轉為雙向操作，而投信也開始匯入；且午後外資明顯開始轉為匯入，推升新台幣升值力道，最高一度升至32.464元，終場順利回到32.4元價位。

匯銀主管分析，美元指數開始漲多修正，「有先休息的感覺」，加上出口商本周眼見新台幣疲弱，大多都呈現惜售的狀態，下周可能才會進場拋匯，將是新台幣反彈的主要力道，但關鍵還是外資心態，是否延續匯入操作要再觀察。

外匯交易員也認為，下周新台幣可能會先在區間內震盪，畢竟外資從匯出轉為有買有賣，且美元指數在107關卡上方有明顯反壓存在，後續非美幣別回穩，新台幣預計在100日均線的32.25元附近至32.65元區間震盪徘徊為主。

交易員指出，下周市場缺乏題材牽引，可先留意歐元區消費者物價指數（CPI）數據公布，以及美國製造業及服務業PMI公布，另要注意聯準會官員是否公開談話，針對利率走勢釋出更多訊號。

觀察主要亞幣走勢，韓元大漲0.42％、新台幣反彈0.25％、星幣及人民幣各升0.16％、日圓小升0.03％。