「2024新北歡樂耶誕城」今（15）日開城，舉辦「魔幻耶誕開城之夜」，新北市市長侯友宜也帶領市府團隊以及與會貴賓們共同點燈，宣布活動正式開始，希望全家到此能共度溫馨好時光，天天開心、天天耶誕節，完整版LED城堡主秀也首度亮相，展期至明年1月1日。

觀旅局表示，今年耶誕樹幻化為魔幻天使，翩然降臨新北歡樂耶誕城，耀眼奪目的樣貌，將整個夜空都點亮，而四周的燈飾也與魔幻天使的亮麗光芒相互輝映，如繁星般熠熠閃耀，整個耶誕城也隨之被祝福的魔法所包圍，散發著無盡的歡樂與幸福。市民廣場北面更創新架設八層樓高的LED城堡，兼具主秀展演及表演舞台功能，完整48天將帶給大家奇幻百變的環場沉浸式視覺饗宴。

「2024新北歡樂耶誕城」今（15）日開城，舉辦「魔幻耶誕開城之夜」，新北市市長侯友宜也帶領市府團隊以及與會貴賓們共同點燈。（陳慰慈攝）

點燈儀式也首度亮相完整版LED城堡主秀，帶領民眾體驗魔幻之城的魅力，由全新角色祕法智者、靈魂治療師、聖盾守護者及元素探索者作為主角，敘述他們各自身懷不同的魔幻技能，並運用魔幻能力幫助在世界各個角落遇到煩惱或是困難的人們化解重重阻礙，讓大家平安快樂地一起度過歡樂耶誕節。

觀旅局呼籲，活動期間人潮眾多，建議欲前往新北歡樂耶誕城活動現場的民眾們多加利用大眾交通運輸工具，更多「2024新北歡樂耶誕城」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。