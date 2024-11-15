趙小僑15日迎接45歲，舉辦生日會活動，邀請許多粉絲一起同樂，女兒典典寶寶、老公劉亮佐到場力挺，她生日願望希望寶寶健康長大、所有愛的人平安。趙小僑有女萬事足，女兒每天放學回家會先奶音撒嬌：「媽麻我想妳。」讓她瞬間融化，還會學她化妝抿口紅模樣，可愛得人疼，女兒十分黏她，還會喊爸爸走開，老公有一點吃醋，她笑說：「我會珍惜這份獨佔的愛。」

老公劉亮佐成功減重13公斤，一登場讓眾人都吃驚，瘦身的起因是想更健康、陪女兒久一點，趙小僑也覺得很好，「他大我12歲，到這年紀不是簡單就能瘦，他很認真找醫師控制飲食、運動，全面性的調理身體。」老公有釣魚興趣，偶爾要她獨自帶娃，她也全力支持。

趙小僑（最右）慶生，老公劉亮佐（最左）暴瘦13公斤亮相。（藥師健生活提供）

除了慶生節目之外，趙小僑也號召舉辦義賣活動，義賣品包括：藝人二手衣物、所代言之藥師健生活碰碰狐鯊魚寶寶周邊商品、愛心企業卡多摩嬰童館、好園地股份有限公司等，所得將捐贈給等家寶寶社會福利協會，幫助育幼院的孩子平安長大。

趙小僑已經連續第二年受邀擔任等家寶寶社會福利協會，聖誕傳情活動的公益大使，去年在趙小僑的分享之下，幫助了大同育幼院及花蓮信望愛少年學園，完成遊戲場、運動場的修繕募資，讓孩子們有安全的空間使用，此外讓740位育幼院院童，有機會在聖誕節擁有一份自己的小小禮物。

趙小僑溫暖的公益號召力，今年等家寶寶社福協會更擴大需協助育幼院的家園修繕家數達4家、808位院童小禮物募集，並且攜手藥師健生活Pharkids合作，並搶先在自己的生日會上，將現場競標所得共3萬7400 元，以及數萬元愛心拍賣，全數捐贈給聖誕傳情計畫使用，幫助育幼院小朋友建立穩搭搭的家園，更多訊息可以參考等家寶寶社福協會官網。