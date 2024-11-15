大陸海警船又來了！海巡署金馬澎分署分別於今(15)日上午及下午時段，兩度偵獲金門南面海域有大陸海警船及海巡船共4艘，兵分4處由外向內侵擾我國限制水域，立即調度4艘巡防艇前往對應驅離，全力捍衛國家主權。

海巡署指出，今日上午8時50分，大陸海警舷號「14521」、「14608」、「14509」、「14507」等4船，分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇南面，分4處由外向內航入我國水域；該署同步調度預置部署之4艘巡防艇採「1對1」平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告我方執法立場，並予以蒐證驅離；大陸海警船在我巡防艇監控下，於11時航出，歷時約2小時10分；下午14時45分，相同4艘海警船再次航入金門限制水域，金馬澎分署立即調度預置之4艘巡防艇對應驅離，並於17時併航監控中國海警船航出限制水域。

海巡署表示，大陸海警船本月首度在金門交通繁忙的重要航道，對我進行灰帶威脅，嚴重影響海上航行安全，更加劇兩岸隔閡，撕裂兩地人民情感，無益雙方對等交流，呼籲陸方立即停止類似的侵擾，該署將秉持不挑釁、不退讓之原則，維護海域安全與秩序，全力捍衛國家主權。