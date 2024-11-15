行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於秘魯時間14日與美國貿易代表戴琪會談，她說明，雙方討論到推動雙邊經貿持續合作，「台美21世紀貿易倡議」首批協定待國會授權後就會生效；第二階段議題囊括農業、勞工、環境等，須等川普政府上任才能繼續，盼新政府持續與台灣進行協商。

楊珍妮說明，目前美國貿易代表署已經將相關法規送給美國國會，美國國會也沒有提出任何問題，而美國貿易代表署正在等待國會授權，看看近期是否可生效。她向戴琪表達，經由台美談判，我國對於國際經貿趨勢有更深入的了解及體認，台美21世紀貿易的談判亦有助於我國與其他國家進行談判。

同時，楊珍妮也趁著APEC會議期間，向跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國說明，我國半導體產業佔全球供應鏈關鍵地位，可幫助打造CPTPP產業生態系，提升供應鏈韌性；亦盼深化全面經貿關係，建立雙邊的經貿制度性架構，共同因應數位轉型、氣候變遷等各種挑戰。

今年APEC部長會議聚焦世界貿易組織（WTO）與亞太自由貿易區（FTAAP）如何促進包容、互連且永續的貿易，據轉述，楊珍妮會中指出，近年來全球面臨諸多挑戰，各國轉以雙邊、區域貿易協定，造成全球貿易規則破碎化。

為了重振WTO，楊珍妮提出3點建議，呼籲優先恢復爭端解決機制；將新的貿易規則帶到多邊貿易系統，包括氣候變遷、性別、數位化、中小企業等當代議題；且WTO必須聽取利害關係人的意見，如透過WTO公共論壇增加與大眾的互動，並將得到的回饋納入談判參考。

對於FTAAP，楊珍妮直指，國際經貿環境於近20年已發生巨大改變，不能只關心傳統的貿易議題，因此，我方支持秘魯「亞太自由貿易區議程新看法之伊奇馬聲明」，且在該聲明中必須提到國營事業、勞工及環境等當代議題，以對抗不公平貿易行為及提升經濟安全。