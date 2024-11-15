2024即將進入尾聲，準備好迎接嶄新的2025了嗎？每年吸引上千人同歡跨年的高雄萬豪酒店，今年隆重推出「2025璀璨星夜跨年派對」，不僅有鐵肺歌手熱力演出，並設計多個精彩主題活動，搭配精緻派對小點與飲品無限暢飲，打造精采絕倫的迎新之夜，即日起開放電話及官網預購，12月15前享早鳥優惠。

高雄萬豪酒店「2025璀璨星夜跨年派對」將在挑高11米的8樓萬享宴會廳舉行，可容納千名賓客一同狂歡倒數，12月31日晚間9點開放報到入場，當天邀請多組星光熠熠的實力派歌手輪番上陣，從抒情到搖滾，隨著各式曲風在星空舞池裡輕盈律動，沉浸在視覺與聽覺的雙重饗宴裡。每位參與的賓客皆提供舒適座席，一邊享用美食一邊欣賞長達3小時不斷電的勁歌熱舞。派對中更精心設計主題活動，讓跨年夜樂趣無限。第一站「永恆時光拍立得」：在帶有蘋果光的拍貼機前，享受即拍即印的服務，留下跨年夜的幸福回憶。第二站「星願心語牆」：於便條紙上寫下2025的心願，貼在以高雄萬豪酒店外觀建築為設計的星願牆上，為2025年盈滿祝福與期盼。另有其他主題活動，歡迎親臨現場體驗。廳內設置輕食吧，供應精緻的小點與飲品（23：00後提供零食小嘴），加碼贈送ČOKA酒款1瓶，為跨年夜增添浪漫微醺氛圍。

派對最高潮的豪獎摸彩活動，每位入場賓客皆可獲得摸彩券1張，最大獎為價值3萬元的「景觀尊榮套房」住宿券，等著幸運兒帶回家。派對現場將透過八座大型LED牆及一面1100吋的巨幅LED螢幕，即時轉播義大世界長達999秒的跨年高空煙火秀，身臨其境欣賞絢麗多彩的煙火盛宴。高雄萬豪酒店也推出「璀璨星夜跨年住房專案」，經典客房每房每晚10,973元起，享跨年派對入場資格及翌日豐盛自助早餐，一起愜意迎接美好的2025年。訂房專線：（07）559-9168。

「2025璀璨星夜跨年派對」單人原價1,880元，12月15日前享有早鳥優惠價1,780元。今年特別開放團體優惠，6人優惠價1萬80元，10人優惠價 1萬6,800元，每人平均只要1,680元，與好友們直接包下一桌同嗨。官網預訂：https：／／hotels.qrgo.com.tw／khhmarriott／，洽詢專線：（07）559-6900 轉分機89112 或89113。

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