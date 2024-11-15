薄瓜瓜成為台灣女婿，婚宴地點選擇新竹「南園人文客棧」。（王嘉慶攝）

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，並於23日中午在「南園人文客棧」宴客。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（15日）澄清，馬英九並未收到邀請，也沒有出席規劃。

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。薄瓜瓜目前已秘密低調來台，赴宜蘭拜會女方的家長。

據了解，情治單位獲報後不敢大意，全程均派有人員關注，今天上午薄瓜瓜已與友人一同離開宜蘭前往台北。

另外也傳出，薄瓜瓜將於23日中午在新竹舉行婚宴，出席人士全為許家親友，地點相中極為隱密的聯合報系創辦人王惕吾故居「南園人文客棧」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（15日）澄清，馬英九並未收到邀請，也沒有出席規劃。

薄瓜瓜傳出日前已抵達台北，並前往宜蘭拜會女方家長，警方及情治單位獲報後不敢大意，全程均派有人員關注。今日上午薄瓜瓜已與友人一同離開宜蘭前往台北，至於何時離境並不得而知。據悉，薄瓜瓜是從加拿大搭機來台，