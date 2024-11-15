天兔颱風來襲，中央氣象署今晚發布陸上海上警報，明（16）日全台2縣市在雨量或風力上達停班停課標準，各縣市將陸續公布是否放颱風假，《中時新聞網》整理16日全台縣市停班停課資訊，一次掌握颱風假異動。
【北部地區】
基隆市：尚未列入警戒區。
台北市：尚未列入警戒區。
新北市：尚未列入警戒區。
桃園市：尚未列入警戒區。
新竹市：尚未列入警戒區。
新竹縣：尚未列入警戒區。
【中部地區】
苗栗縣：明正常上班、正常上課。
台中市：明正常上班、正常上課。
彰化縣：明正常上班、正常上課。
雲林縣：明正常上班、正常上課。
南投縣：明正常上班、正常上課。
【南部地區】
嘉義市：明正常上班、正常上課。
嘉義縣：明正常上班、正常上課。
台南市：明正常上班、正常上課。
高雄市：明正常上班、正常上課。
屏東縣：除春日鄉士文村停班、停課外，其餘正常上班、正常上課。
【東部地區】
宜蘭縣：尚未列入警戒區。
花蓮縣：明正常上班、正常上課。
台東縣：明正常上班、正常上課。
【外島地區】
澎湖縣：明正常上班、正常上課。
連江縣：尚未列入警戒區。
金門縣：尚未列入警戒區。
【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】
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