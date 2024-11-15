天兔颱風來襲，中央氣象署今晚發布陸上海上警報，明（16）日全台2縣市在雨量或風力上達停班停課標準，各縣市將陸續公布是否放颱風假，《中時新聞網》整理16日全台縣市停班停課資訊，一次掌握颱風假異動。

【北部地區】

基隆市：尚未列入警戒區。

台北市：尚未列入警戒區。

新北市：尚未列入警戒區。

桃園市：尚未列入警戒區。

新竹市：尚未列入警戒區。

新竹縣：尚未列入警戒區。

【中部地區】

苗栗縣：明正常上班、正常上課。

台中市：明正常上班、正常上課。

彰化縣：明正常上班、正常上課。

雲林縣：明正常上班、正常上課。

南投縣：明正常上班、正常上課。

【南部地區】

嘉義市：明正常上班、正常上課。

嘉義縣：明正常上班、正常上課。

台南市：明正常上班、正常上課。

高雄市：明正常上班、正常上課。

屏東縣：除春日鄉士文村停班、停課外，其餘正常上班、正常上課。

【東部地區】

宜蘭縣：尚未列入警戒區。

花蓮縣：明正常上班、正常上課。

台東縣：明正常上班、正常上課。

【外島地區】

澎湖縣：明正常上班、正常上課。

連江縣：尚未列入警戒區。

金門縣：尚未列入警戒區。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】