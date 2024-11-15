高雄上月26日發生有8旬婦人為閃人行道工程，卻遭砂石車輾斃意外，引發對工程交維計畫的批評，今天又遭網友發現路上有大型吊車施工，現場疑似未見行人引導措施，讓路權團體、民代批評，工程權管單位複雜，讓交維計畫失靈。

根據民眾於「反攻大路」臉書社團貼文指，在高雄高醫大旁，有大型吊車佔據人行道施工，現場卻未見行人引導措施，且該處學生、就醫民眾多，路上車流量也大，讓行人都被迫走上上馬路，抱怨報警請警方勸導卻不見人影，怨相關單位「只等出事再解決」，希望高雄人多保重。

據了解，占用道路空間施工，施工前應向高雄市工務局提出申請，以及核准施工路權，並提出交維計畫交付交通局審查，道路臨時使用也應向工務局提出相關申請，並依「行人交通安全設施條例施行細則」應設置行人通行之保護設施，若有違規情事則由警察單位依道交條例辦理。

因施工權管單位眾多，讓高雄市議員張博洋批，現行法規雖然要求施工單位必須提出交通維持計畫，但實務上卻面臨監督執行的困境，施工單位是否確實依計畫落實各項措施，實際上缺乏有效的稽核機制，市府應該加強跨局處溝通，切勿互相踢皮球卸責，並建立明確的查核標準與即時通報系統，以確保施工期間行人與用路人的安全。

高雄行人路權促進會理事長林于凱也說，上月發生的意外恐不是單一個案，高雄常見工地佔用人行道施工，卻未設置臨時人行便道，但依「高雄市使用道路施工期間交通維持計畫作業規定」，施工期間不論時間長短，都應設置替代性交通方案。

林于凱透露，雖訂有相關規定，但實際上若廠商未依據計畫提供臨時便道及交管，主管機關也不會主動查核，導致工地外圍成為交通高風險區，這些應該由事業單位負責之交通維持計畫，不該轉為大眾負擔，不應放任廠商各自為政。

至於網友指控警方「不見人影」，轄區警方澄清，於當日上午10點半接獲報案後，員警到場見有吊車施工，經查該施工有依規定向工務局申請臨時道路使用路權，現場派有義交協助管制人車，沒有發現交通壅塞情事，符合規定，仍告誡負責人人注意施工安全，勿妨害交通情事，倘有違規情事，將依道路交通管理處罰條例第82條舉發，處新臺幣1200元。