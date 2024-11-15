一名男駕駛去年開車行經雲林縣斗南鎮文昌路與延平路二段路口時，疑因逼車1名騎士，遭到檢舉「任意驟然變換車道迫使他車讓道」，收到1張2.4萬元的罰單，駕駛不服提行政訴訟，並稱突然停下是在和對方「講道理」要兩段式轉彎；對此，高雄高等行政法院法官認為駕駛驟停後和騎士理論，不屬於迫使讓道的違規行為，柴定撤銷原處分，但駕駛若構成其他違規行為，由高雄市交通局另外處置。

據判決書記載，有駕駛去年11月13日開車行經雲林縣斗南鎮文昌路與延平路二段路口時，於12月31日被開出「任意驟然變換車道迫使他車讓道」的違規罰單，遭裁罰2.4萬元，並要參加道安講習。

對此，駕駛不滿處分提行政訴訟，他表示，因遭到騎士(檢舉人)惡意逼車，他為避免事故發生才會在超車後停下，且從行車紀錄器影像可見，他超車後停在路口是因為要左轉才減速，當時他搖下車窗對騎士詢問「為何在這左轉」，並告知應當兩段式轉彎，而2分鐘後又停下來是因為要等紅燈。

高雄市交通局則認為，駕駛於騎士後方長按喇叭逼車後，並超車至騎士的前方左轉道，未快速通過，而是驟然減速停車，且無須停車和騎士爭論的必要，另路口的紅燈也不能隨意停車。

另外，駕駛違規的行為並非只有一個態樣，且在《道交條例》第43條第1項第3款中包含多個違規行為，再以行車紀錄器影像可見，駕駛有未保持安全距離而變換車道，且反覆迫使騎士機車要讓道的狀況，已經妨害騎士的行車動線，也未見駕駛遭騎士逼車的情況。

高雄高等行政法院法官檢視行車紀錄器影像後，認為駕駛按喇叭後超越騎士機車後，變換車道至騎士右前方，便立刻減速停車於路口，騎士未因此變換車道，而是逕行左轉彎，駕駛此時則開啟車窗和騎士短暫對話，接著2人發生爭執，足以證明駕駛減速後在路口停車是要告訴騎士行駛車道有誤，機車要兩段式轉彎，非屬無憑。

法官表示，駕駛雖先有超車後驟然減速、煞車行為，以及後來在車道中暫停，但均非是迫使讓道的違規行為，高雄市交通局依《道交條例》第43條第1項第3款裁罰，確實不恰當，因此撤銷原處分，不過，駕駛是否構成《道交條例》其他違規行為，交由高雄市交通局另外處置。