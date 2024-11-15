創樂子生活學苑使用自然素材及拆除媒材創造出雲林山海風光的地景裝置。（雲林縣府文觀處提供）

由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市4縣市聯合舉辦「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，自2020年首度合作，今年雲林展區以「未來方舟」為發想，呈現雲林當代藝術的新樣貌。

延續2023年的「浪居帶」主題，雲林展區國內外共有12組藝術家創作「未來方舟」，展場分別位於雲林縣政府文化觀光處展覽館、台西海口庄藝廊、古坑創樂子生活學苑。

丁仁桐、吳炯韋、吳宗保、詹秋得共同創作《夢想高飛》，回收漁業浮球、繩索和木材等海漂廢棄物，傳遞環保訊息。

藝術家杉原信幸及麥寮國中學生合作創作《海口波浪方舟ー串吊蚵的光巢》，把棘手的漁業廢棄物蚵殼轉化為美麗的方舟。

創樂子生活學苑使用自然素材及拆除媒材創造出雲林山海風光的地景裝置，名為《媒材永續－共創雲山海之聲》。

文化觀光處處長陳璧君表示，歡迎民眾11月24日前到上述三地觀展，重新審視自己在自然中的角色，激發內心深處的情感與想像力。