台北市長蔣萬安15日赴議會針對台北市人口持續下降等專案報告，不過，北市議員指出，人口政策沒有特效藥，發現金或加碼福利不一定是增加人口數唯一解方，市府不應再提出不食人煙政策，建議應設定具體短中長程計畫。蔣萬安回應，將請相關局處研議討論。

林延鳳表示，在9月北市人口對策委員會中，蔣萬安曾說日間活動人口活動350萬、夜間停留280萬人口，可見就業、就學跟居住人口數需求高於250萬設籍人數，建議市府設計短中長期目標計畫，鼓勵民眾設籍。.

黃靜瑩說，人口政策沒有特效藥，生育獎勵金加倍，對於台北市人口到底有無效果，直言發現金或加碼福利不是唯一解方，設籍也不等於催生，要求市府提出具體建議。

侯漢廷提議，參考丹麥「度假生小孩」措施或韓國「家庭日」等方式，製造夫妻約會空間與的時間，建議先從市府試辦，鼓勵職員每月或每季有1至2天家庭日，另針對放已婚員工家庭日的企業也予以獎勵，並結合觀光旅宿業者，給予新婚夫妻假日優惠方案。

蔣萬安回應，當然還是有相關誘因，讓年輕新婚夫妻願意來北市設籍、居住，也坦言一定有效果，但效果不一定顯著，市府提供居住、教育教育環境等各種方式，就是希望鼓勵生育。

此外，針對租屋族設籍，林延鳳指出，租屋者若要設籍需求一定要房屋所有權人同意書，調閱民政局北市有租屋且設籍的資料，回復不知道，理由非規定登記事項；為鼓勵大學生設籍，詢問台北市立大學，學生能否設籍，校方說不提供；詢問地政局，若房東不給設籍，影響租客權益可以開罰，但從2017年至今申訴僅1件，直言理論與實務有很大落差。

蔣萬安說，北市有很多租屋民眾，當然也要照顧他們居住環境，讓他們設籍台北享受福利，市內現有249萬8千多人，人口數一直變動，目前全國人口數持續下降創歷史新低，對於議員提2026年拚北市回歸250萬人口表示，他們會努力。

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台北市長蔣萬安15日赴議會針對台北市人口進行專案報告。（溫予菱攝）