經季節性調整後按季比較，實質GDP在第三季下跌1.1％。

港府表示，考慮到今年前三季的實際數據及全球和香港情況的最新發展，今年全年實質GDP增長預測由8月時的2.5％至3.5％修訂至2.5％。

通膨方面，在短期內應會維持輕微。香港經濟繼續增長或會為物價帶來一些輕微上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管外圍環境仍有不確定性。考慮到首三季的通膨情況及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通膨率的預測分別由8月時的1.3％及1.9％向下修訂至1.1％及1.7％。

隨著一些主要市場的經濟增長放緩，香港整體貨物出口在第三季年增降至4％。輸往大陸的出口繼續明顯上升，輸往美國的出口增長步伐放緩，輸往歐盟的出口則反彈。服務輸出進一步上升2.4％。金融服務、商用及其他服務和運輸服務輸出進一步增長。旅遊服務輸出則在旅客消費模式改變和港元匯率攀升的背景繼續下跌。

本地方面，隨著整體經濟增長，整體投資開支在第三季年增3.7％。然而，隨著市民消費模式改變，私人消費開支繼續下跌1.3％。

踏入第三季，由於美國的降息步伐和主要經濟體的經濟前景存在不確定性，港股市場維持偏軟。隨著美國在9月中下調利率和大陸公布一攬子提振措施，市場氣氛明顯改善。住宅物業市場在第三季大部分時間冷淡，但自美國降息後，市場氣氛有所改善，發展商加快推出新建案。合計第三季，交投活動較上一季減少，住宅售價維持偏軟。

港府表示，儘管最近外圍環境變得更具挑戰，預期香港經濟在今年餘下時間將繼續保持動力。全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫將影響香港的貨物出口表現。不過，主要央行的貨幣政策預期進一步放寬，加上國家最近推出多項提振經濟措施，將有助支持香港市場的氣氛和活動。

具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。中央政府的多項惠港措施、港府各項提振市面氣氛的舉措，以及資產市場氣氛好轉和就業收入增加，均有助推動市民和旅客在香港市場的消費。