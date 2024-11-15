基隆一名李姓婦人就讀國中的女兒在去年打國光疫苗後，卻出現頭暈、肢體無力等症狀，被診斷得了僅10萬分之1發生機率的罕見疾病「格林巴利症」，從此必須靠助行器行動，學業中斷，還遭受霸凌。李婦表示無力負擔龐大醫藥費用，只好在臉書社團發文求助。基隆市長謝國樑得知後指示衛生局關心，衛生局說，是否因打疫苗引發疾病已送審議，教育處則將協助在家學習。

李婦今日在臉書貼文求助，她表示，去年11月在學校打了國光流感疫苗後，卻被醫生診斷罹患10萬分之1發生率的「格林巴利症」，從此她的女兒行動不便、被言語霸凌、學業也中斷，也沒人關心協助。李婦強調，她跑遍各處公家單位被打回票，不能申請殘障手冊、重大傷病卡，但每次入院打免疫球蛋白5天要25萬，實在吃不消，連學校也去不了。

市長謝國樑得知該案後立即指示衛生局關懷慰問，謝表示，據他了解，如果是因為相關疫苗施打不順利，國家有賠償的平台和機制可申請，將請衛生局協助申請相關賠償，後續會關心此個案，希望學生能好轉。

今日下午教育處、衛生局人員代表謝國樑前往探視，表示會全力協助，李婦淚眼激動表示，「為什麼只是打個疫苗，我的女兒人生就快毀掉了，我真的快撐不下去了，都沒有人幫助我」。

李婦表示，當初打疫苗後不久女兒就開始肚子痛、頭暈頭痛，肢體無力連走路都無法走，去診所改沒有改善，後來才去大醫院檢查，才證實得了「格林巴利症」，從此人生就變樣了，女兒一次住院30天，一次40天，一度改善但後來又加重，學業也因此中斷半年多。

李婦說，每次回診就要從舊公寓的5樓上下樓，兩人使盡全身能耐，「有時爬樓梯母女一起摔下樓」，她難過表示，連小孩跌倒都快攙扶不起來。女兒則很懂事，怪自己不好，生了這種病來拖累家庭，她也安慰女兒說這不是她的錯，要努力撐下去，母女泣不成聲。李女還說，每次入院打免疫球蛋白5天要25萬龐大醫療費用根本無力負擔，也希望市長幫忙度過難關。

衛生局長張賢政表示，格林巴利症候群是一種自體免疫疾病，8月接獲疫苗預防接種傷害救濟，已向醫院調閱相關資料，9月初送疾病管制署藥害救濟申請流程，疾管署表示審查還要一段時間，不能排除是疫苗不良反應，等待中央的審查結果，會啟動相關輔助機制；教育處則表示，將協助確認是否可在家自習等輔助措施。

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