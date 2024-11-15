台中40歲陳姓業務員為衝百萬業績，每天忙於應酬喝酒卻無時間保健牙齒，今年2月不小心摔下樓梯撞傷頭部，臥床4個月竟三度因蛀牙併發蜂窩性組織炎甚至併發肺炎命危，經整合不同科治療蛀牙與腦傷成功保命。醫師15日分享，蛀牙雖常見，但併發症卻可能引發心內膜炎、鼻竇炎、腦膜炎甚至罹癌的危機。

台中醫院牙科主任林佳詠15日說，陳姓業務員2月跟客戶到ktv夜唱，酒後下樓梯不小心跌倒，撞傷頭部腦出血昏迷送醫，幸運搶回一命，卻從活躍的超級業務員變成臥床病人，住院治療期間，4個月竟三度因為蛀牙導致蜂窩性組織炎，其中1次還併發肺炎命危。

台中醫院牙科主任林佳詠15日說，蛀牙雖然是常見的口腔疾病，但疏於照顧不只會牙痛，蛀牙的併發症還可能讓自己陷入心內膜炎、鼻竇炎、腦膜炎等威脅中。（潘虹恩攝）

林佳詠指出，口腔檢查時發現陳姓業務長期未保健牙齒，下牙床蛀牙嚴重，還有1顆橫長的智齒，因長不出導致齒齦發炎。因生病臥床期間疏於潔牙，才會接連感染導致蜂窩性組織炎。經中醫院醫療團隊結合牙科、胸腔內科、神經內科、神經外科、家醫科與心臟內科，為患者穩定腦傷與治療蛀牙等症狀成功保命。

他表示，蛀牙雖然是常見的口腔疾病，很多民眾忙於工作或學業都忽略了牙齒保健的重要與權益，但疏於照顧不只會牙痛，蛀牙的併發症卻可能讓自己陷入心內膜炎、鼻竇炎、腦膜炎，甚至牙齦癌、舌癌的致命危機中。

林佳詠提醒，國健署提供成人每6個月洗牙、65歲以上長者或三高、洗腎、自體免疫系統疾病等特殊族群3個月塗氟等牙齒健檢服務，以及提供65歲以上高齡長者假牙補助，呼籲民眾定期牙齒健檢，才不會讓平日就可以檢查跟治療的小蛀牙，變成併發腦膜炎、肺炎的致命威脅。

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