交通部觀光署8月起實施台東自由行補助，為鼓勵自由行旅客重遊台東，延續暑假熱度、促進淡季旅遊，10月推出台東自由行補助2.0方案，民眾反應熱烈。觀光署表示，因住宿優惠為先住宿、先折抵，預算用罄即提早結束，考量日前追加5000萬元將用完，將追加補助3000萬元，活動提前一周結束，11月23日截止。

觀光署統計，台東9月住房率已恢復至去年同期水準，但今年花東地區除受0403花蓮大地震影響外，後續餘震及天災不斷，入秋後再受颱風侵襲，土石崩落及交通受阻事件頻傳，已逐步恢復的旅宿業住房率及民眾旅遊信心再受影響，另考量2.0方案公布後，民眾和業者反應良好，台東縣政府也配合積極辦理相關活動，共同提振在地觀光產業復甦。

觀光署指出，先前追加5000萬元經費將用罄，為持續強化民眾對花東旅遊信心及回應地方民情反映，最後決定再加碼挹注補助經費3000萬元，因花東自由行住宿優惠活動為民眾先住宿、先折抵，預算用罄即會宣布提早結束，經評估補助經費執行情形，原訂11月底截止，提前至11月23日為活動最後一天，請民眾把握機會至台東住宿旅遊，享受難忘的住宿及旅遊體驗。

觀光署提到，雖台東自由行方案因民眾熱烈響應將提前一周結束，但花蓮部分仍持續至12月20日或經費用罄為止，民眾可依需求，選擇到花蓮享受3.0plus加碼優惠，讓旅行規畫更彈性。觀光署未來將持續加強行銷花東，期待更多民眾能夠體驗花東之美。