大學校園也可以「逛夜市！」國立東華大學因位於壽豐鄉，距離市區較遠，校方突發奇想，19日起連續5周在校內舉辦「東華夜市」，原本規劃4月就要「試營運」，卻碰上強震延後。校方希望讓學生就近參加，除規劃邀請地方知名小吃進入校園，也會有社團表演，如果學生「捧場」，未來朝向定期性舉行。

東華夜市將於11月19日起至12月17日，每週二下午4時至晚間9時在學生活動中心前人行道試營運，一心泡泡冰、牛排、臭豆腐、炭烤、餡食餐車等知名攤販都在其中，攤位相當多元。

消息一出讓學生很期待，二年級王同學說，聽學長說，以前學校附近有志學夜市，之後沒了，現在好像每週三有壽豐夜市，因為距離市區東大門夜市車程很遠，學校周邊吃的東西選擇較少，學校開辦夜市都讓學生很期待！

東華大學學務長林俊瑩指出，經向花蓮夜市攤商接洽，有30攤參加，與鄰近的壽豐夜市錯開時間，也請販賣食品的攤販都需提供檢體證明，若有飲品，也需再提供水質檢驗證明或收據，重視食安。

除了招商進入校園設攤，也鼓勵學校社團、老師擺攤，攤位包含食品類、手工藝及創意作品等，開放學校周邊平和、志學、壽豐地區等在地民眾一起同樂，如人潮夠多學生捧場，不排除常態舉辦。