遭大陸扣押4個多月的澎湖籍漁船「大進滿88號」，15日下午2時許在船東繳清21萬7000人民幣後，終獲得釋放。由於海象惡劣，加上漁船有四個月被扣押沒開，不敢開快，以兩地距離100浬，8節算，大概航程要12小時，也就是預估16日凌晨抵澎湖西嶼竹灣漁港。

大進滿88號是7月2日在大陸「伏季休漁」期間，越界捕撈小管時，遭大陸海警以違反「伏季休漁規定」、「在底拖網禁漁區線內違規拖網作業」，且「使用的網具遠小於國家規定的最小網目尺寸」登船攔檢，押往泉州圍頭港留置，並扣留至今已137天，經過前立委林炳坤和澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全、議長陳毓仁父子多方奔走，丁姓台籍船員與3名印尼籍漁工等4名船員，經大陸認定係聽從船長指示，情節輕微，在8月13日獲釋，並以陸漁船載至外海，由附近作業同船隊的「大進滿96號」接駁上船後返回澎湖。

由於之前有去北京求情，若中共真的不放人，恐傷害漁民對大陸的情感，因此大陸最終沒有進行泉州法院正式審判，而是採取由海洋漁業局行政罰，順勢做球給林炳坤等3人，繳交行政罰鍰後就釋放人船。

因此，原本依大陸相關法規恐遭銷毀的大進滿88號船隻順利保住，漁船罰金17萬9千人民幣、船長罰金3萬8千人民幣。在船東繳清罰金並辦理交接等手續後，15日下午兩點放行，從晉江碼頭航返澎湖。

林炳坤說，上次去是把船員帶回來，這次去泉州是把船長和船帶回來。陳毓仁則說，上個月去北京面見國台辦主任宋濤後，北京方面已交辦下來，因此前幾天接獲相關單位的通知就前往接洽，這趟很順利。

陳毓仁表示，特別感謝前立委林炳坤及澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全，長年來對兩岸事務的付出，多年建立的溝通管道，加上他上任後努力拓展的情誼和與國台辦主任宋濤會晤的爭取，才能讓此次大進滿88號事件得以突破萬難順利落幕。尤其漁民是無辜的，希望在目前的氛圍下，兩岸還是要有對話窗口，否則受害的還是百姓。

至於今天剛好是生日的陳雙全則說，投入為民服務數十年，對地方乃至兩岸事務不餘遺力的他，拼到大進滿88號順利落幕、船長船員平安返澎，應該是他最開心的生日禮物。

林炳坤、陳雙全、陳毓仁3人，15日確定船隻及洪姓船長會於下午2點釋放出發後，3人一樣再由廈門循小三通返金門，且擔心航班恐受颱風影響，又馬不停蹄趕往金門機場搭飛機前往高雄，陳毓仁則馬上轉機趕回澎湖，打算等大進滿88號回到澎湖再去親自接船。