美國佛羅里達州的某戶住宅中，一位 91 歲的年長者於睡眠中遭到入侵。男子闖入屋內，對其施以暴力及性侵犯。警方憑藉現場取得的 DNA 比對後，發現犯案的竟是隔壁年僅14歲的少年。此駭人事件在 11 月 14 日經佛羅里達州警方公佈後，立刻引起網路輿論熱議。

嫌犯為 14 歲的傑西·斯通。事件發生於 6 月 9 日午夜時分。受害者勞倫（化名）於家中休息，傑西潛入屋內，對其毆打性侵犯。

警方接收了由勞倫鄰居提供的監視器畫面，畫面中顯示事發區域附近有一名身著深色 T 恤與短褲的男子跑步經過。儘管傑西否認自己為畫面中的男子，但警方在調查後發現他當天身著相似的服裝。

在警方的進一步訊問之下，傑西承認了自己的罪行。他自白從勞倫家的客廳闖入，並使用勞倫的 iPad 觀看色情內容。11 月 7 日，傑西被控性侵犯及入室盜竊罪，且當日便與檢方達成認罪協議。

消息人士指出，勞倫此前認識傑西，甚至視其為「好孩子」，當地警長伍茲表示，難以置信有人會對一位 91 歲的年長者做出如此殘忍的行為。得知嫌犯如此年輕後，警方感到震驚與不安。

伍茲認為，傑西應為自己的罪行負起責任，但作為一名父親，他也對傑西的家人感到同情。他期望傑西的逮捕能對其起到幫助作用，防止他今後再犯下類似行為。傑西的判決將於 12 月 19 日進行，屆時距離他 15 歲生日僅剩 3 天。

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