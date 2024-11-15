秋冬季節進入流行性感冒好發期！今年10月1日公費流感、新冠疫苗同步開打，但似乎「打氣不佳」，疾管署統計疫苗開打迄今，較去年同期數量掉近1成、足足少了快50萬人，高雄就有民眾指出，1次打完2種疫苗後，發燒3日、雙手臂痛1周才好；也有民眾坦言，不去打的原因就是怕副作用太強。

流感病毒發威！疾管署統計10月1日起截至11月11日，全國累積有202例流感併發重症病例，其中26例死亡均未接種本季流感疫苗，流感併發重症確定病例數及死亡數均為10年同期最高。

只是，疾管署經查，今年度公費流感疫苗自10月1日開打迄今，較去年同期掉近1成、足足少了快50萬人。因此各地方政府積極拚疫苗覆蓋率，以高雄市來說，目前配獲的公費流感疫苗使用率達75％，截至14日，公費流感疫苗接種數約60.1萬人，65歲以上長者及6歲以下幼兒接種率分別為40.2％及43.2％；新冠疫苗則已累計接種14.8萬人次。

不過，高雄地區有民眾表示，上個月施打疫苗，左手臂打流感，右手臂則接種新冠，結果連續發燒3日、雙手臂疼痛1周，副作用太強，導致工作注意力無法集中，還好1周後症狀漸漸舒緩，但他無奈表示，如果再選擇一次寧可不要打疫苗。

衛生局則呼籲，打疫苗是提高免疫力，非有因病惡化的風險，當疫苗觸發免疫系統反應時，會出現副作用皆屬正常現象，多喝水、適量補充止痛退燒藥，症狀將會在1周內逐漸趨緩。

衛生局也表示，高雄市在10月5日至11月15日，已設置約600場社區接種站，11月16日至11月24日預計再設置約45場社區接種場次。至於本年度高雄10月1日開打的新冠JN.1疫苗廠牌為莫德納。

針對疫苗未打完該如何處置或保存，衛生局指出，流感疫苗效期通常為10個月，且每年皆會於效期前用罄，呼籲市民朋友把握機會，於秋冬疫情高峰期來臨前完成接種，以有效降低感染後併發重症的風險。