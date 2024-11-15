資策會為鼓勵各界朝向前瞻技術發展，也與日本電氣通信大學簽署合作備忘錄（MOU），未來著力於量子運算結合AI技術合作。

資策會今年設立「資策會軟體院前瞻技術獎（STI A＊ Awards）」，主要希望推動創新軟體前瞻技術的研發能量，本次獲獎團隊的主題聚焦在生成式AI與大型語言模型應用、邊緣運算與輕量模型、視覺與風險檢測技術，以及通訊與網路技術等四大面向。