資策會為鼓勵各界朝向前瞻技術發展，也與日本電氣通信大學簽署合作備忘錄（MOU），未來著力於量子運算結合AI技術合作。

資策會今年設立「資策會軟體院前瞻技術獎（STI A＊ Awards）」，主要希望推動創新軟體前瞻技術的研發能量，本次獲獎團隊的主題聚焦在生成式AI與大型語言模型應用、邊緣運算與輕量模型、視覺與風險檢測技術，以及通訊與網路技術等四大面向。

《科技》台灣微軟啟動「AI+ Taiwan」計畫 啟用在台資料中心
大陸科技年度盛事 世界互聯網大會將登場
微軟在台資料中心啟動 展開「AI＋ Taiwan」計畫
#資策會 #軟體 #技術獎 #AI #前瞻
豪華露營一卡皮箱就來去 10大免裝備營地野奢啟程