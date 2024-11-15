彭啟明說，其實美國在氣候科技已經佔了領先的地位，全球1,000多億的氣候投資金額中，美國就占了六成左右；而台灣的綠色成長基金也都是跟著國際的氣候科技在做對接，因此，他很樂意未來可以跟美國總統川普和他未來的氣候的想法去做接軌。

此外，彭啟明指出，今年英國已提出2035年目標減碳81％以上，多個國家也設定60％以上目標；而台灣除了會提出2030年的目標「增強版」以外，也會提出2032年的八年施政減碳目標。

彭啟明表示，目前正在環境部規劃第三期階段管制目標，由各部會提出增強減碳的「旗艦計畫」，他直言，「減碳走傳統的路是到不了的」，希望各部會加大減碳幅度，一定會突破23％至25％、往30％接近中。不過，他也透露，考量國際地緣政治關係正在轉變，到時候也可能會提出相對保守的、但有企圖心的數字。

彭啟明說，今年COP29最大亮點就是《巴黎協定》第6條的全球碳市場機制，去年6.2條已經過了，這次6.4條的文本出來後，各界也很有共識，後續若能順利通過，對全球碳市場建立和台灣企業參與國際合作減碳很有幫助；環境部也與外交部組成團隊，盼與友邦合作，但他指出，無論如何還是要以台灣本地減碳優先。