總統賴清德今（15）日前往師大附中視察心理健康推動措施與輔導工作，他表示，政府已整合13個部會的資源推動「全民心理健康韌性計畫」、「身心調適假」及15到45歲族群三次免費心理諮商。盼結合專業輔導資源守護國人與未來世代的心理健康。

賴清德致詞時表示，他出身於醫界，在競選時特別提出「健康台灣」的國家政策。健康是身心靈最妥適的狀態，生理、心理和心靈都非常重要。現在社會進步，但人際關係卻更加疏離，年輕人承受很大的壓力，學生在心理健康方面也需要政府給予幫助。他感謝教育部和衛福部的努力讓政策持續落實。

他指出，政府整合行政院13個部會的資源，推動「全民心理健康韌性計畫」，6年約有50幾億元預算，從資源布建、前端預防、醫療照護到緊急應變措施，建立更全面的心理健康支持系統。此外，「身心調適假」已經在大專及高中上路，政府今年也提供15到45歲族群三次的免費心理諮商。期盼結合專業輔導資源，守護國人與未來世代的心理健康。

賴總統並與學生交流互動，了解他們對於校園推動心理健康的經驗與建議，並共同錄製相關主題的Podcast。

因應年輕族群心理健康需求，「身心調適假」在113學年度已於大專院校與高級中等學校實施，每次請假以半天或一天為單位，一學期以三天為限。國中及國中以下「身心調適假」，教育部仍與衛福部正研議中。

賴清德今於師大附中視察時心理健康推動措施時，也主動關心學生身心狀況，有學生分享自身經驗，表示自己曾因課業倍感壓力，某天晚上心情不好、有失眠狀況，隔天早上起床感到疲累，因此請了半天的身心調適假，休息之後感覺就好多了，「感覺有比較好一點。」

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心說明，近十年自殺死亡人數上升，在學人口的精神診斷比例逐年增加，顯示15至30歲族群的心理健康需求有提升趨勢。鄭淑心以「冰山模式」形容心理健康需求，不幸自殺僅是水面上的數據，有心理困擾的族群遠比水面上的資訊多更多。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝指出，有些孩子對精神科求診有些觀望或遲疑，可利用資源讓精神科醫師進入校園，讓孩子產生信任感，可能就有機會進一步求診。吳林輝強調，輔導諮商空間必須隱密、兼顧學生隱私，已針對各級學校學生壓力狀況進行調查研究，將再以此改進尚未到位的輔導資源。