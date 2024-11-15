前中共政治局委員兼重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜日前低調來台定親，23日將迎娶台灣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女。前立委郭正亮表示，宜蘭的許家也是很有背景的，他們的上上一輩當過宜蘭縣議長。

郭正亮今(15日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，薄瓜瓜11歲就去英國，在讀牛津大學時曾休學一年，後來他去念哈佛大學，曾有報導指出他在加拿大一家公司上班。宜蘭的許家也是很有背景的，他們的上上一輩當過宜蘭縣議長，所以也是有政治背景的，所以傳出婚禮邀請前總統馬英九、前立法院長王金平。

郭正亮接著表示，薄瓜瓜現在已經36歲了，他和未婚妻都跟政治無關。主持人盧秀芳點出，這麼多年，薄瓜瓜都沒有被拍到，還蠻特別的。郭正亮表示，薄瓜瓜也蠻保護自己的，薄瓜瓜在牛津休學的那一年，就住在豪華酒店裡面，我們不能體會有錢人的生活方式，所以當然看不到他。薄瓜瓜曾被狗仔追，所以就比較謹慎。

針對薄瓜瓜將成台灣女婿，郭正亮表示，這就是不尋常的姻緣，台灣的未來還是要靠娘子軍。薄瓜瓜結婚後應該不會住在台灣，可能在加拿大的機會大一點，因為在美國就比較複雜。祝福他。

薄瓜瓜23日中午在「南園人文客棧」宴客，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（15日）則澄清，馬英九並未收到邀請，也沒有出席規畫。