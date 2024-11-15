2024世界棒球12強賽近日如火如荼進行中，15日晚間的韓日大戰正於台北大巨蛋盛大開打，吸引4萬球迷到場觀戰。除了球員們在場上的表現外，場邊的啦啦隊、觀眾也成為焦點之一，稍早就有球迷在大巨蛋球場中，捕獲「野生」南韓職棒啦啦隊女神朴宣柱、金娜妍，兩人的仙女氣質引來不少粉絲圍觀合影。

韓日大戰稍早在台北大巨蛋正式開打，吸引大批球迷到場熱血觀戰，而有網友也捕捉到在場邊的朴宣柱、金娜妍，只見朴宣柱穿著白色短袖上衣搭配灰色百褶裙，金娜妍則身穿白色上衣及牛仔短褲，兩人渾身散發過人仙氣，為球賽增添不少「嬌」點，且周圍還有拿著相機的粉絲紛紛上前請求合影、簽名，足見兩人的高人氣及親民個性。

朴宣柱（左）、金娜妍現身台北大巨蛋被野生捕獲。（圖／詹鎰睿攝）

其實，朴宣柱與金娜妍2天前就已抵達台灣，13日也搶先觀賞了台韓大戰，身為啦啦隊的兩人，除了親自感受台灣的應援文化，也首次開箱台北大巨蛋，兩人一進場看見巨型的圓頂建築，就不禁豎起大拇指讚嘆，坐在人群當中更能感受眾人歡騰的氣氛，即使當天韓國以3：6戰敗，兩人仍表示比賽相當精采。

此外，朴宣柱與金娜妍此次拜訪台北，不僅看見台灣棒球及應援文化的潛力，也特地到饒河夜市品嚐台灣小吃，並紛紛在社群上曬出烤香腸、烤玉米的畫面，臉上掛著幸福笑容，看來兩人也被美味的夜市美食給征服，朴宣柱更在貼文寫下：「烤香腸水啦〜」，相當可愛。