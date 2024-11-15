由於今年多個颱風襲台，全台各地多處出現多起建築物災損的情況。新北淡水的美麗新廣場淡海館今天（15日）突然宣布，因為近期連續風災受損嚴重，將自12月1日起暫停營業。不過據網友透露，僅關閉商場部分，裡面的影城將會繼續營業。

美麗新廣場淡海館在官網發出公告，表示商場建物主體、附屬建物和機電相關設施近期因連續風災而積水、受損嚴重，雖然有積極聯絡房屋所有權人修繕，但維修進度因故不如預期，保致結構體現況無法通過新北市消防安全檢查申報。

該商場進一步表示，因為公司提供不特定多數消費者往來，考量民眾身體健康及安全保障，無奈只得宣布自113年12月1日起暫時停止營業，感謝忠實客戶長期以來支持，有緣再會。

對於廣場突然宣布停業，網友紛紛留言表示「廣場部分跟影城部分，分開了經營，目前聽到影城繼續經營」、「希望有三井outlet進駐」、「其實之前就傳出經營不善，現在剛好收手」、「可惜了」。