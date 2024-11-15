韓團CLC前成員Elkie（莊錠欣）15日出席在南港展覽館舉辦的茶業博覽會，一身粉色旗袍為桃園館站台，推廣台灣好茶，提到月初剛成功舉辦首場個人演唱會，她激動直呼：「很開心很感動，我真的1個人完成了1場演唱會。」也相當謝謝前來支持的家人及朋友。

Elkie在演藝圈擁有好人緣，好友TWICE成員周子瑜當時也帶著母親低調現身力挺，她透露結束後，2人也有一起聚餐敘舊。日前她更開心曬出另一位好閨蜜(G)I-DLE成員葉舒華也悄悄回台，和周子瑜一同為她慶生的照片，引起話題，對此，她說，之前都是在韓國碰面，可以在台灣相聚感覺特別不一樣，還興奮分享：「我們還有姐妹手鐲」。

Elkie工作之餘，也會來杯好茶讓自己沉澱一下。（桃園市政府提供）

她也提平時就很愛品茶：「在忙碌的工作之餘，都會來杯好茶能帶來片刻的寧靜。一直都知道桃園擁有得天獨厚的茶園環境，但這還是第一次親身體驗豐富茶文化活動。」並進一步分享，有計劃要與台灣的好友們來趟桃茶之旅，親身感受當地的茶香魅力。