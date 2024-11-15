1.盤後時段臺指期114今天18時09分(較開盤參考價) 下跌22.00點，為22,740.00點。

2.盤後微臺指期114今天18時10分(較開盤參考價) 下跌12.00點，為22,751.00點。

3.盤後時段電子期114今天18時02分(較開盤參考價) 下跌4.15點，為1,242.60點。

4.盤後時半導體30期貨114今天16時40分(較開盤參考價) 下跌35點，為5,930點。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨114今天17時53分(較開盤參考價) 下跌0.50點，為190.85點。

6.盤後時段美國道瓊期貨124今天18時08分(較開盤參考價) 下跌83.00點，為43,727.00點。

7.盤後時段美國標普500期124今天18時10分(較開盤參考價) 下跌15.50點，為5,943.75點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨124今天18時11分(較開盤參考價) 下跌78.00點，為20,835.00點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨124今天16時10分(較開盤參考價) 下跌29.00點，為4,967.50點。

10.盤後時段富時100指數期貨124今天17時59分(較開盤參考價) 上漲32.00點，為8,105.00點。

11.盤後時臺幣黃金期貨124 結算在10,138.0點，（今日無成交）。

12.盤後時布蘭特原油期貨015今天15時15分(較開盤參考價) 下跌13.50點，為2,327.50點。

13.盤後時台積電期貨114今天18時09分（較開盤參考價）下跌5.00點，為1,035.00點。

14.盤後時聯電期貨114今天13時44分（較開盤參考價）上漲0.10點，為44.90點。

15.盤後時元大美債20年ETF期貨114今天16時14分(較開盤參考價) 上漲0.08點，為29.15點。

資料來源：台灣期貨交易所

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