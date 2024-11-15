央行指出，10月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款月減11.96億元，減幅1.3％，降至903.67億元，續寫創2013年11月以來新低，法人戶已連四月下降，個人戶則由降轉升；國際金融業務分行（OBU）則月增11.89億元或13.2％，升至322.77億元。

官員分析，DBU存款下降，主因投信基金到期贖回款增加，加上法人戶支付三角貿易貨款，導致存款餘額減少；而OBU餘額下滑，則是因法人戶貨款匯回所致。

官員說明，人民幣存款餘額升減，主要關鍵還是利率，目前看來，尤其要看美國降息，聯準會降息路徑是否受川普勝選影響，將影響美元高利率維持至何時；而目前美元仍有高利率優勢，加上大陸經濟未見起色，人民幣存款短期下降趨勢難扭轉。

觀察今年國銀人民幣存款餘額，除1月因短期因素上揚，2～4月起即回到下行趨勢，且減幅更是逐月擴大，5月因股利匯回短期因素回升，但6～9月仍是下降走勢，10月同樣因短期因素使餘額罕見上揚。

目前銀行各天期人民幣存款利率，一個月最高為永豐銀行5％、三個月為陽信銀行1.5％、六個月永豐銀行1.6％及一年期陽信銀行1.65％，而目前則無9個月期專案。而至於中銀台北轉存款利率，一個月及三個月均為2.6％、六個月為2.3％、九個月及一年期同為2％。

另，9月匯款總額大幅升至2,569.66億元，其中，DBU匯款總額升至1,460.02億元，而OBU匯款總額則回升至1,109.64億元。DBU匯款上揚，主因三角貿易及匯出匯入增加，以及法人戶國內資金調度增加；而OBU匯款上揚，則是客戶在不同銀行在作資金調度，以及OBU客戶有收貨款匯入增加所致。