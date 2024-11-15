高雄高爾夫球俱樂部今天發布停業消息，因與高市府租約糾紛，預計營業至11月24日止，震撼高球界，有會員指控，市府大幅漲租金讓俱樂部經營不下去，剛花300多萬購買球證成為一場空，也抱怨俱樂部並未有任何說明，目前已組織包含會員、俱樂部員工超過150萬人成立自救會，捍衛自身權益。

成立超過63年的高雄高爾夫俱樂部，是由高雄三大家族之一的陳家所經營，環境優美、設施豐富，加上長年舉辦包含高雄公開賽等多場重要高球賽事，已成南台灣歷史最悠久、最具代表性的高球場，不過球場於15日發出公告，指球場對外營業至今年11月24日止。

根據高雄高爾夫俱樂部貼出公告，指停業是被何高市府公文指示，如有未使用票券，請於該日期之前使用完畢；高市府工務局說明，球場於去年7月1日起至9月30日期間，占用高雄市土地作為高爾夫球場，要求返還場地，並繳納高達1億1223萬6781元補償金，預計將用地改建為具休憩、生態及防洪使用的公園綠地，供全體市民使用。

今年5月剛花超過300萬購買球證的高雄球場會員林美玲表示，看到新聞後才知道，原來俱樂部於去年7月就與市府有租約糾紛，抱怨會員全被矇在鼓裡，期間還開放會員交易球證，俱樂部也收達15萬手續費，停業消息傳出後也尚未有任何對會員談賠償問題的公告。

對於既有會員權益，林美玲透露目前俱樂部約有近800名會員，都是用300萬到500萬間價格購買球證，加上球場內仍有200名工作人員恐失去生計，目前已組織超過150名會員、俱樂部員工要組成自救會，捍衛自身權益。

林美玲說，高雄球場環境優美、地理位置良好，要歸功於陳家60多年前，將滿是墳墓、垃圾的土地向當時的縣政府承租後整理乾淨，近年已成包含洪沁慧、汪德昌等著名選手培育搖籃，此外場地費相較北部球場收費合理，還有免費練習場供民眾使用，鄰近市區的地理位置，成為培養市民運動風氣所在。

林美玲話鋒一轉，指控縣市合併後的高雄市府，就不停覬覦這塊土地優秀地理環境，連年調漲租金到6000萬，據傳去年7月租月到期後，要一口氣調到9000萬才讓陳家吃不消，質疑市府為何要放棄這塊能收租金的高價值土地，用各種理由轉變成一塊可能成為負資產的公園。

台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興認為，該球場已具有歷史價值，且高爾夫球已成奧運、亞運等國際重大賽事比賽項目，高雄球場收攤恐成台灣體育界一大損失，希望高市府能在法規之下尋求解套手段，讓事情仍有轉圜餘地。