天兔颱風來襲，預計今晚至明天對東部與南部影響最劇烈，交通部公路局表示，截至今晚19時止，在花蓮、台東、高雄及屏東有6處路段實施預警性封閉，將視風雨狀況開放通行。

1.高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K(勤和至復興路段)於15日18時實施預警性封閉。

2.台東縣海端鄉台20線149K~199K (向陽至初來路段)預計15日22時實施預警性封閉。

3.花蓮縣富里鄉-台東縣東河鄉台23線7K至25K(豐南至北源路段)預計15日22時實施預警性封閉。

4.屏東縣三地門鄉台24線27K＋400至37K＋300(德文路口至神山路段) 預計15日22時實施預警性封閉。

5.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔)預計15日22時實施預警性封閉。

6.台東縣長濱鄉台30線28K＋902至35K＋433(玉長路段)預計15日22時實施預警性封閉。

公路局提到，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。