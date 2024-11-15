男團「東方神起」前成員金俊秀(김준수)除了歌手身分以外，還是知名音樂劇演員，日前和團員金在中一起剛結束演唱會。怎料，今（15）日卻爆出被一名女直播主（以下簡稱A某）以錄音檔威脅4年，金額高達8億4000萬韓元(約台幣2100萬元)，對此，金俊秀也做出回應。

據韓媒《文化日報》報導，根據警方調查A女2019年認識金俊秀，之後在2020年9月至2024年10月期間，錄下她和金俊秀的談話和聲音，之後威脅要在社群媒體上公開錄音內容，要求金俊秀付封口費，之後A女在101次交易中，總共獲取了韓幣8.4億元（約台幣2100萬元）。此外，A女目前正因為毒品相關案件接受審判，犯案動機疑似為了購買毒品。

針對被女直播主威脅案件，15日金俊秀透過粉絲交流平台「From」向粉絲說明，他表示：「突然發這樣的文章，讓你們感到驚訝，真是抱歉」。金俊秀坦言自己被對方騷擾5年，他已經忍無可忍，所以決定採取法律行動。A女因為罪行太嚴重，所以遭到逮捕，正在拘留審查中。

金俊秀告訴粉絲自己應該要早點行動的，他也清楚新聞會對他造成傷害，「但我堂堂正正，我沒有做錯任何事，而且那已經是5年前的事了」，之後他覺得會遇到這樣的事也是自己的失誤，他無奈表示只有爆發以後，才會發現對方是不懷好意接近自己，因此他下定決心除了工作以外，不會特別和其他人私下見面。

金俊秀表示從某些角度他還滿感謝A女，因為自從發生這件事，他就下定決心再也不會去「那種場合或是見面」。金俊秀也透露除了自己以外，聽說還有另外6名受害者，讓他真的忍無可忍提告。

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