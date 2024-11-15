近兩日台灣西半部空氣品質亮起「橘燈」，天空灰濛濛一片猶如「霧都」，台電15日表示，台中火力發電廠10部機組維持3部機組停機，其餘7部降載減排，14日起減發超過6600萬度，將再視系統餘裕滾動檢討燃煤機組降載空間。

受環境風場偏東風，加上西半部風勢弱，擴散條件較差，西部半空品達「橘色提醒」，台中市近兩日天空也灰濛濛一片。台中市長盧秀燕15日出席西屯區福科國中校慶受訪提到，6年前她上任前，台中1年約2個月、60幾天的空汙不良日，經過近幾年努力，1年空汙日下降約10至20天。她更說，希望中火別再讓台中雪上加霜，中火10部燃煤機組要再增加6部燃氣機組，從1座中火變成2座中火，對中部人不公平。

台電15日強調，台中火力發電廠10部機組，空汙季維持3部機組停機未運轉，其他7部機組適度降載減排，14日起已減發超過6600萬度，將再視滾動檢討燃煤機組降載空間。此外，台電14日起安排台中、興達、協和及民營麥寮電廠等降載減排，總計減發約1.2億度，15日持續降載，另因罕見11月颱風襲台，風向及外圍雲系影響風、光發電量，燃氣機組已調度全力運轉。