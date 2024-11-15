新北市板橋區1名8旬老翁日前在某連鎖美妝生活百貨內閒晃時，看見年約20歲的女子獨自在百貨內挑選商品，竟色慾高漲讓小頭影響大頭思考，直接對女子做出不雅動作，見女子向店員求助後，阿伯嚇得趕緊逃離，不過全程連同逃亡路徑都遭監視器拍下，後續將由警方通知到案說明。
據了解，該名妙齡女正在獨自一人逛到館內的文具區時，身穿橘色短袖，黑色背心、長褲的80多歲阿伯，竟直接當著面拉下長褲拉鍊，掏出隱私部位性騷擾，但女子仍保持鎮定找尋店員協助，而阿伯卻趁這時逃離店內。
警方受理報案後，受害女子提出性騷擾防治法申訴、妨害風化告訴，警方已填寫性騷擾申訴書，並派員調閱案發地點周邊沿線監視器，發現該名涉案男子身影，已通知該名涉案男子到案說明。
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