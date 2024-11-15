另外，隆銘綠能（3018）及泰福-KY（6541）因淨值回升至5元以上，也是19日起恢復交易方法。
另有大飲（1213）繼續列為變更交易方法、虹光（2380）繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式、康控-KY（4943）取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。
證交所今（15）日公布上市公司第三季財報形式審閱結果處置情形，力銘（3593）因每股淨值跌至5元以下，自19日（下周二）起改列變更交易方法，即打入全額交割股，而於8月22日停買的華冠（8101），因每股淨值回升至3元，將恢復買賣暨取消分盤集合競價交易方式，惟繼續列為變更交易方法。
另外，隆銘綠能（3018）及泰福-KY（6541）因淨值回升至5元以上，也是19日起恢復交易方法。
另有大飲（1213）繼續列為變更交易方法、虹光（2380）繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式、康控-KY（4943）取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。
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