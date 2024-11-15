另外，隆銘綠能（3018）及泰福-KY（6541）因淨值回升至5元以上，也是19日起恢復交易方法。

另有大飲（1213）繼續列為變更交易方法、虹光（2380）繼續列為變更交易方法，併加採行分盤集合競價交易方式、康控-KY（4943）取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。

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