證交所今（15）日公布上市公司第三季財報形式審閱結果處置情形，力銘（3593）因每股淨值跌至5元以下，自19日（下周二）起改列變更交易方法，即打入全額交割股，而於8月22日停買的華冠（8101），因每股淨值回升至3元，將恢復買賣暨取消分盤集合競價交易方式，惟繼續列為變更交易方法。