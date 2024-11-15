「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，自今年5月羈押迄今，新北地方法院8日裁定郭哲敏5000萬元交保，另共犯張旭昇500萬元交保，2人都被限制出境出海、住居及戴電子腳鐐，檢方抗告後，台灣高等法院15日將原裁定撤銷，由新北地院更為裁定。

高院指出，新北地院對於郭哲敏何以與張旭昇無串證必要、原裁定主文所示具保等手段何以得防免被告2人逃亡及串證，均未妥適說明，尚屬理由不備，檢察官提起抗告為有理由，故將原裁定撤銷，並應由臺灣新北地方法院更為裁定。

郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。

郭哲敏在偵辦前出境，去年8月被押解回台後羈押，今年4月合議庭裁定郭哲敏5000萬元交保、張旭昇30萬元交保，檢方向高院抗告成功，5月再度將2人羈押。郭、張2人至11月羈押期滿，新北地院昨下午考量2人向法院提出一定數額的保證金供擔保，顯現2人應有相當程度的心理約束力，認無繼續羈押之必要。

合議庭認為，郭張2人犯罪嫌疑重大，涉犯《銀行法》部分的法定刑亦重，且郭不法獲利甚高，過往又長時間滯留外國，可知郭有相當資產，張則於案發後有長期逃亡事實，認其2人均有限制出境、出海及住居的原因及必要。

另，依據過往司法實務經驗判斷，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行情事。為確保日後審理程序順利，考量國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、對郭、張2人採取電子腳環科技設備監控。

合議庭裁定，郭哲敏裁定5000萬元交保、張旭昇500萬元交保，2人都被限制出境出海、限制住居及戴電子腳鐐，檢方抗告後，高院撤銷。