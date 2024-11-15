首屆「海洋文化獎」，於今(15)日舉行頒獎典禮。頒獎典禮由行政院政務委員史哲與海洋委員會主任委員管碧玲共同主持，由林惺嶽先生、夏曼‧藍波安先生、廖鴻基先生、郭健平先生、劉烱錫教授，及社團法人臺東縣蘭嶼鄉東清社區發展協會獲獎。

海委會主委管碧玲致詞時表示，「海洋文化獎」是臺灣首度以「海洋」為核心價值的國家級文化獎項，設置此獎項以表彰在海洋領域默默耕耘、為海洋藝文開創新疆界、大格局，且有卓越貢獻的文化推手們。希望透過海洋文明豐沛的「文化潮汐力」，推動全民從人文與美學的視野，將海洋定位為創意無限、接軌世界的舞臺，在文化座標中錨定臺灣人真正成為「海洋子民」。

本屆6位得獎者為臺灣的海洋注入新思維、拓展新視野、創造新活力並豐富多元文化的底蘊，獲獎實至名歸。

林惺嶽，繪出臺灣海洋經典圖像的巨匠

林惺嶽先生以其獨特的藝術視角，對臺灣海洋進行深刻的詮釋與表現，以畫作建構堅毅自信臺灣意象。其以史詩般的筆調，揮灑豐饒渾厚的生命能量，為臺灣海洋的磅礡氣勢與神奇魅力落下精彩的詮釋，道盡他對臺灣的壯闊情懷與澎拜情感，更創造出臺灣海洋及其源頭的激流的經典圖像。

夏曼·藍波安先生的作品將蘭嶼獨特的宇宙觀、傳統與現代交織的文化意象轉化為觸動人心的文字。其作品突破地域的界線，以海洋為載體，將雅美族海洋文化傳遞給世界，讓海洋不再只是自然景觀，而是文化與夢想的載體，展現了海洋文化的穿透力與生命力。。

夏曼‧藍波安，以雅美海洋突圍島嶼的海人大師

廖鴻基先生為臺灣海洋文學代表性作家，以文字為舟，帶領讀者踏上了海洋的旅程。其創造突破從陸地觀海的視野，以海上之眼描繪海洋的浩瀚與深邃。透過文學帶領我們感受無垠海洋，以文學啟發國人的海洋自覺，喚醒對於海洋的重視，對臺灣海洋文化的形塑，具有重要貢獻及深遠影響性。

廖鴻基，寄情漂浪、與海共情的匡濟者

郭建平先生致力於海洋文化的實踐與傳承，並以具體行動詮釋海洋文化的穿透力。其帶領雅美族藝術與工藝團隊，將臺灣的傳統海洋文化與現代創意相融合，讓蘭嶼的傳統樂舞、臺灣海洋文化躍上國際舞臺，讓蘭嶼的海洋文化成為臺灣與世界對話的橋樑，並為臺灣海洋文化的國際交流開創新局面。

廖鴻基，寄情漂浪、與海共情的匡濟者

劉烱錫，帶領南島竹筏重返海之道的引水人

劉烱錫先生以深厚的學術基礎與堅毅的行動力，投身復振阿美族的竹筏與航海技藝。透過竹筏帆船技藝重現、跨越黑潮至綠島的航行，是對臺灣海洋文化的深刻詮釋，更對於臺灣海洋無形文化資產的保護及文化傳承具有重要意義，也為海洋文化的再生與傳承提供寶貴的典範。

劉烱錫，帶領南島竹筏重返海之道的引水人

東清社區發展協會以深厚海洋文化根基，凝聚部落智慧與力量，由老、中、青三代攜手重現蘭嶼十人大船的造舟技藝與祭儀，完成雅美族的文化傳承與創新。這些努力與成就激發大眾關注蘭嶼雅美海洋文化議題，促使蘭嶼海洋文化成為臺灣乃至世界關注焦點，對於臺灣海洋文化的形塑也具有重要影響。

本屆海洋委員會海洋文化獎由海洋委員會主任委員管碧玲擔任評議會召集人，委員包括李敏勇、吳瑪悧、許雪姬、邱坤良、孫大川、陳郁秀、臧振華、劉益昌、戴寶村、徐宜君、林騰蛟、黃昭欽及李珊瑩等14位各領域人士。本獎項每二年頒發一次，本屆得獎人每人獲頒得獎獎座及證書，並獲得新臺幣五十萬元獎金。

社團法人台東縣蘭嶼鄉東清社區發展協會，「從做中保存」、身體力行的文化實踐者