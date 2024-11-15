過去缺乏形狀保存良好的中生代（Mesozoic）鳥類化石，讓研究現代鳥類獨特頭骨與大腦的起源變得困難。近期，科學家在巴西發現了一種新鳥類化石「Navaornis hestiae」（尚無中文譯名），其頭骨保存完整且沒有牙齒、眼睛大、頭顱高聳，與現代鳥類非常相似。這組化石填補了從始祖鳥（Archaeopteryx）到接近現代鳥類之間長達6000萬年的空白期，有助於了解現代鳥類特徵形成的過程與時間點。

據《自然》（Nature）13日報導，這組化石發現於巴西的阿達曼蒂納組（Adamantina Formation）地層，分類分析顯示Navaornis屬於「反鳥類」（Enantiornithes）又名反鳥亞綱，是已經滅絕的原始鳥類為中生代多樣化的早期鳥類。

Navaornis的完整、立體的化石。(翻攝自論文圖例）

雖然Navaornis的頭骨外形接近現代鳥類，但仍保有一些原始特徵，如上頜骨主導的喙、固定的顎骨、雙孔頭顱結構、小小腦及不發達的大腦半球。這些古老特徵與現代鳥類的腦彎曲程度相似，且內耳迷路（labyrinth）的形狀也與現代鳥類相近，但尺寸較大。

Navaornis揭示出現代鳥類與反鳥類之間意想不到的相似性，兩者在超過1.3億年前有共同祖先。這一化石填補了從始祖鳥到接近現代鳥類（如魚鳥、鷗）之間長達6000萬年的空白期，有助於了解現代鳥類特徵形成的過程與時間點。

Navaornis化石補足了，自偷蛋龍科竊螺龍屬（Conchoraptor）至始祖鳥（Archaeopteryx）然後在成為現代鳥的空白。（翻攝自論文圖表3）

Navaornis的頭骨保存狀況極佳，來自巴西的「José Martin Suárez化石遺址」，這裡是巴西白堊紀晚期最豐富的鳥類化石產地。與其他著名的早期化石區域不同，這個小型遺址提供了珍貴的三維（完整立體的）鳥類骨骼，揭示了鳥類頭骨與神經系統的進化歷程。