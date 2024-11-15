中華隊15日休兵一天，台北大巨蛋上演日韓經典對決，「平成怪物」松坂大輔此次受到朝日電視台之邀擔任球評，來台參與第3屆世界12強棒球賽，預計將會待到18日B組預賽結束。

現年44歲的松坂大輔過去也是國家隊常客，包含曾代表日本出戰2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2006年及09年兩屆世界棒球經典賽等，在2021年中因為身體狀況無法復原決定卸下球員身分。

日本隊在名古屋巨蛋與澳洲隊交手後，隔天兩軍移師來台，今天在大巨蛋交手韓國隊，推出高橋宏斗先發，他在2局上2出局、一三壘有人時被洪昌基敲安先掉1分。

日本隊在下半局立刻還以顏色，森下翔太、栗原陵史連續安打，2出局後第8棒的紅林弘太郎適時安打打回2分逆轉。韓國則是在4局上靠著朴東原左外野陽春炮追平，5局上尹棟熙代打建功打回超前分，但日本在下半局滿壘時，牧秀悟適時安打打回2分，又將領先要回，5局打完日本以4比3領先韓國。