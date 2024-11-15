「平成怪物」松坂大輔受朝日電視台之邀擔任來台擔任世界12強棒球賽球評，15日則坐在觀眾席觀看日韓戰。（杜宜諳攝）

世界12強棒球錦標賽今日迎來韓國與日本的預賽較量。雙方激戰五局，日本僅領先一分，但在第七局由森下翔太轟出兩分全壘打，最終以6比3擊敗韓國，取得預賽二連勝。

韓籍啦啦隊再添新成員，金泰琳遞補開刀休養的朴旻曙應援12強賽事，15日首度在台初應援。（圖／攝自IG@kimtaerini）

日本先發投手高橋宏斗在首局遭遇韓國洪昌基安打上壘的危機，但隨即控制局勢，三振金倒永化解危機。

韓國於第二局率先得分，朴東原敲出二壘安打，隨後李主形與洪昌基接連安打，幫助韓國先馳得點。

日本於第二局下半展開反擊，森下翔太與栗原陵矢連續安打上壘，紅林弘太郎安打帶回兩人，讓日本取得領先。

第四局，韓國由朴東原轟出陽春全壘打追平比分，但日本於第五局換上隅田知一郎接替投球，並在尹棟熙的二壘安打後取得超前分。

第五局下半，日本再度發動攻勢，辰己涼介與森下翔太四壞球保送上壘，栗原陵矢觸身球形成滿壘，牧秀悟安打帶回兩分，讓日本再次超前。

第七局，森下翔太再添一分兩分砲，最終日本以三分之差獲勝。